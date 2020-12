LIVE-Stream: Fazit der Massentests in Wien

Am Montag ziehen die Einsatzsorganisationen nach den Corona-Massentests in Wien Bilanz. Wir berichten ab 10.00 Uhr live von der Pressekonferenz im Live-Stream.

Am Sonntag wurden die Massentests in Wien nach zehn Tagen beendet. 234.889 Personen ließen sich an drei Standorten in der Bundeshauptstadt via Schnelltest bzw. Gurgeltest auf das Coronavirus testen.