LIVE-Stream: Das Programm für den letzten Life Ball wird präsentiert

Heute Vormittag wird Gery Keszler das Programm für den Life Ball 2019 - und damit auch den letzten Charity-Ball in Wien - präsentieren. Hier sehen Sie die Life Ball-Pressekonferenz ab 10:30 Uhr im Live-Stream.

Mit am Podium der Life Ball-Pressekonferenz ist Francois Sagat, Pornodarsteller und Testimonial der aktuellen U=U-Kampagne des Life Ball-Trägervereins “Life+”. Unter der Abkürzung steckt “Undetectable=Untransmittable” – was soviel bedeutet, dass durch eine wirksame Therapie die HI-Virenproduktion unterdrückt wird.

Gery Keszler kündigt emotionalen Life Ball an

Keszler, der vor mehr als einer Woche offiziell im APA-Gespräch das Aus des Life Balls bekannt gab, kündigte ein emotionales Event an, das zur Reise über den Regenbogen in den Zirkus einlädt. 2019 wird zudem das 50-jährige Jubiläum des Christopher Street Days begangen, und nach 18 Jahren kommt die EuroPride wieder nach Wien und wird am Wochenende nach dem Life Ball stattfinden. Deren Veranstalter werden am Donnerstag bei einer Pressekonferenz ihr Programm bekannt geben.