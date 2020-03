LIVE-Stream: Coronavirus-Situation in Österreich und neue Maßnahmen

Österreichs Bundesregierung wird ein neues Maßnahmenpaket angesichts der jüngsten Entwicklungen des Coronavirus vorstellen. Wir berichten ab 11.30 Uhr im Live-Stream von der Pressekonferenz.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) treten am späteren Vormittag vor die Presse, um Details zu den neuen Coronavirus-Maßnahmen kundzutun.

Italien hat ja am Montagabend massive Reisebeschränkungen das gesamte Land betreffend angekündigt, jedoch avisiert, die Grenzen an sich nicht zu schließen. Die Bundesregierung dürfte nun kundtun, wie sie auf die neue Situation zu reagieren gedenkt. Bisher waren bloß punktuelle Fiebermessungen an Grenzübergängen vorgesehen.