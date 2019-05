LIVE-Stream: Bundeskanzler Kurz nimmt Stellung - Wird es Neuwahlen geben?

Nach dem Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache gibt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Erklärung ab. Neuwahlen stehen im Raum. Wir berichten ab 19:45 Uhr im LIVE-Stream.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schließt eine weitere Zusammenarbeit mit dem Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus. Strache gab am Samstag bereits seinen Rücktritt bekannt. Hintergrund ist ein 2017 heimlich aufgenommenes Video, in dem Strache einer angeblichen russischen Oligarchin für Wahlkampfhilfe spätere öffentliche Aufträge in Aussicht stellt.