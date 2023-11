LIVE: SPÖ-Parteitag geht in Graz über die Bühne

In Graz steigt der SPÖ-Parteitag. Hier finden Sie am Samstag einen Live-Blog sowie einen Live-Stream.

Die SPÖ bestätigt am Samstag bei einem Parteitag in Graz Andreas Babler als ihren Vorsitzenden. Der Traiskirchener Bürgermeister und Bundesrat steht als einziger Kandidat zur Wahl. Babler hatte sich im Juni im Duell mit Hans Peter Doskozil an die Spitze der Partei geschwungen und wird nun bemüht sein, ein besseres Ergebnis zu erreichen als Pamela Rendi-Wagner bei deren letzten Antritt. Sie erreichte vor zwei Jahren 75,3 Prozent.