LIVE: Sozialleistungsbetrug stieg im letzten Jahr deutlich an

Sozialleistungsbetrug hat im letzten Jahr deutlich zugenommen. Eine Bilanz über die Ermittlungsarbeit im Corona-Jahr und einen weiteren Ausblick geben um 10 Uhr Innenminister Karl Nehammer und der Direktor des Bundeskriminalamts Andreas Holzer.

Allein in Wien gab es im letzten Jahr eine starke Zunahme beim Betrug von Sozialleistungen von 1.098 auf 1.995 Fälle (ein Plus von 81,7 Prozent). Insgesamt wurden in Wien im letzten Jahr aber rund 150.000 Straftaten angezeigt - ein Negativrekord. Der Anteil von Sozialleistungsbetrug macht dabei gerade einmal 1,3 Prozent aus. Im Vergleich: Fahrraddiebstähle wurden in Wien knapp 7.000 Mal angezeigt, "Gewalt in der Privatsphäre" ist von 5.704 auf 6.409 angestiegen.

Betrug mit Sozialleistungen insgesamt angestiegen

In Kärnten wurde im Bereich des Sozialleistungsbetrugs 121 Mal Anzeige erstattet, was ebenso eine deutliche Zunahme bedeutet, 2019 gab es nämlich nur 45 solcher Anzeigen. Ebenfalls gestiegen ist das Delikt in der Steiermark.

Kein großes Problem dürfte hingegen der gerne angeprangerte Sozialleistungsbetrug in Salzburg darstellen. Zwar stieg die Zahl der Anzeigen von 113 auf 139, in absoluten Zahlen machten diese Delikte in Salzburg 2020 aber gerade einmal ein halbes Prozent der Anzeigen aus.