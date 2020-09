LIVE: Sommernachtskonzert 2020 - Hier sehen Sie das Konzert live

Am Freitagabend findet das Sommernachtskonzert 2020 der Wiener Philharmoniker im Schönbrunner Schlosspark statt. Der ORF überträgt das Konzert, bei dem nur 1.250 Zuschauer gestattet sind, live ab 20.15 Uhr.

Heute, Freitag, Abend findet das coronabedingt verschobene Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schönbrunner Schlosspark statt. Anders als in den Vorjahren wird die Traditionsveranstaltung aber vornehmlich ein TV-Event. Wegen der Pandemie-Prävention sind nämlich nur 1.250 geladene Gäste anstelle der sonst üblichen rund 100.000 Besucher zugelassen. ORF 2 überträgt ab 20.15 Uhr.

LIVE: Sommernachtskonzert der Philharmoniker unter dem Motto "Liebe"

Heuer haben die Wiener Philharmoniker ihr Konzertprogramm unter das Motto "Liebe" gestellt. Es führt mit Werken von Richard Strauss, Richard Wagner und Giacomo Puccini sowie Offenbach und Massenet hauptsächlich durch die Welt der Oper, in der sich auch der Münchner Klassikstar Jonas Kaufmann am wohlsten fühlt. Er singt u. a. die herausfordernde Arie "Nessun Dorma" aus Puccinis Oper "Turandot". Aber auch andere "Ohrwürmer" wie "Wenn es Abend wird" des Operettenkomponisten Emmerich Kálmán, oder Ausschnitte aus "Doktor Schiwago" von Maurice Jarre und Aram Khatschaturians "Spartacus" sind zu hören, ehe "Wiener Blut" von Johann Strauss das Publikum im spätsommerlichen Schlosspark und vor den Bildschirmen in die Walzerseligkeit entlässt.