LIVE: Sommernachtskonzert 2019 - Hier sehen Sie das Konzert live

Heute Abend findet im Schlosspark Schönbrunn das Sommernachtskonzert 2019 statt. Für alle, die es nicht rechtzeitig nach Schönbrunn schaffen, wird das Sommernachtskonzert live im TV und im Live-Stream übertragen.

Zu hören gibt es, gemäß dem Konzert-Motto "Rhapsody in Blue", jede Menge amerikanische Klänge, aber auch musikalische Brücken zur Wiener Musiktradition werden gebaut.

ORF zeigt das Wiener Sommernachtskonzert 2019 live

Am Donnerstag, dem 20. Juni 2019, um 21.05 Uhr, überträgt ORF 2 das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker live-zeitversetzt aus der traumhaften Kulisse des barocken Schönbrunner Schlossparks in die ganze Welt. Ab 21.45 Uhr ist das musikalische Spektakel auch in 3sat zu sehen.