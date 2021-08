LIVE: Ried und Admira in der Bundesliga auf Augenhöhe

Ried und Admira sind in der Bundesligatabelle nur einen Punkt voneinander entfernt, am Samstag trifft man auf Augenhöhe aufeinander. Wir berichten live ab 17 Uhr.

Mit Ried und Admira treffen in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) zwei Mannschaften aufeinander, die nach Punkten im Plansoll liegen. Die unter Andreas Herzog noch ungeschlagene Admira verteidigt im Innviertel einen Punkt mehr als die bei drei Punkten haltenden Rieder. Die Spielvereinigung will sich von der 1:7-Klatsche zuletzt in Salzburg nicht aus der Ruhe bringen lassen.