LIVE: Pressekonferenz über Operation "Achilles"

Karl Nehammer und Alma Zadic sind heute bei einer Pressekonferenz anwesend. Ein Thema: Die Operation "Achilles", die der organisierten Kriminalität den Kampf angesagt hat. Die Pressekonferenz ist ab 10:00 Uhr live auf VIENNA.AT zu sehen.

Bei einer der größten Polizei-Operationen gegen das Organisierte Verbrechen haben internationale Ermittler mehr als 800 Verdächtige in über 100 Ländern festgenommen. Auch in Österreich gab es dabei Hausdurchsuchungen und Festnahmen in mehreren Bundesländern . Details werden am heutigen Mittwoch, 9. Juni bei einer Pressekonferenz mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) präsentiert.