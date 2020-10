Live: Pressefoyer nach virtuellem Ministerrat

Am heutigen Mittwoch um 9.00 Uhr tritt der Ministerrat in virtueller Form zusammen. Das anschließende Pressefoyer findet, wie üblich, im Kongresssaal statt. Wir berichten live.

Obwohl die Regierungssitzung am heutigen Mittwoch virtuell abgehalten wird, weil ein enger Vertrauter von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an Corona erkrankt ist, findet das Pressefoyer dennoch wie üblich statt. Der Ministerrat beginnt um 9.00 Uhr, die Medien wurden im Anschluss für etwa 10.00 Uhr in den Kongresssaal geladen. Wir berichten live.