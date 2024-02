LIVE: ÖVP begeht politischen Aschermittwoch in Klagenfurt

Den Aschermittwoch lässt sich angesichts des Superwahljahres auch die ÖVP nicht als Tag für ihren politischen Faschingskehraus entgehen. Prominenter Gastredner ist in diesem Jahr der deutsche Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg. Ab 19.00 Uhr berichten wir vom Event in der Klagenfurter Messearena im Livestream.

Die ÖVP Kärnten lädt am Abend des Aschermittwochs in die Messearena in Klagenfurt. Erwartet werden neben bis zu 1.000 Besuchern und der Spitze der Landespartei auch Bundeskanzler und Parteichef Nehammer.