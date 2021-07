LIVE: Mückstein stellt Projekt gegen Partnergewalt vor

Das Projekt "StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt" soll auf ganz Österreich ausgeweitet werden. Gesundheitsminister Mückstein stellt das Projekt heute in einer Pressekonferenz vor.

Das sozialraumorientierte Gewaltpräventionsprojekt "StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt", das der Verein AÖF - Autonome Österreichische Frauenhäuser Anfang 2019 in Wien/Margareten etabliert hat, kann nun Dank einer Förderung durch das BMSGPK in allen 7 Bundesländern und an 11 Standorten ausgebaut werden. Zugleich können 20 StoP-Koordinatoren in Wien ausgebildet werden.