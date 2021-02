Live: Kocher präsentiert "Ausbildungen in der Pflege"

Arbeitsminister Kocher präsentiert heute Ausbildungsmöglichkeiten im Pflegebereich. Wir sind ab 10.30 Uhr live zugeschaltet.

Österreich hat über eine halbe Million Arbeitslose, gleichzeitig werden in den nächsten zehn Jahren rund 80.000 Pflegekräfte fehlen. "Wir müssen allen Arbeitslosen, die Interesse am Pflegeberuf haben, den roten Teppich ausrollen. Die Devise muss lauten: ‚Ausbilden, ausbilden, ausbilden!‘", betonte zuletzt SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner. Die SPÖ-Chefin hat daher Arbeitsminister Kocher angeboten, ein Pflegestiftungs-Modell zu erarbeiten, mit dem man im großen Stil Arbeitslose für den Pflegebereich gewinnt und umqualifiziert.

Gratis-Ausbildung zur Pflegekraft

Es brauche in die Zukunft gerichtete Beschäftigungs- und Umschulungsprogramme statt dem AMS ohne Plan mehr Geld zu geben. "So kann der Kampf gegen Arbeitslosigkeit nicht erfolgreich geführt werden", so Rendi-Wagner.