LIVE: Golden Globes-Nominierungen 2020 im Ticker

Am Montag, den 9. Dezember 2019, werden in Beverly Hills die Nominierungen für die 77. Golden Globes angekündigt. Als Richtungsweiser sind die Filmpreis ausschlaggebend für die nachfolgenden Oscars. Wir berichten LIVE im Ticker.

In Hollywood werden am heutigen Montag ab 14.00 Uhr die Nominierungen für die 77. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des kleinen Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem "The Irishman", "Joker" und "Once Upon a Time... in Hollywood".