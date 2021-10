LIVE: Gewessler, Mikl-Leitner, Ludwig und Doskozil zum KlimaTicket

Am heutigen Donnerstag findet eine Pressekonferenz zum KlimaTicket statt. Das 1,2,3-Ticket könnte auch bald in Wien kommen. Wir berichten live ab 13 Uhr von der Pressekonferenz.

Am Donnerstag, 30. September 2021, informiert Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptmann Michael Ludwig und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil zum Verhandlungsstand in der Ostregion rund um das KlimaTicket. Die Pressekonferenz findet im Palais Niederösterreich in der Herrengasse 13 in Wien. Was zum KlimaTicket gesagt wird, kann im Livestream auf VIENNA.AT ab 13:00 Uhr verfolgt werden.