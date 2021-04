LIVE: Gesundheitsminister Mückstein wird von Van der Bellen angelobt

Die Angelobung des neuen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein findet heute um 10 Uhr statt. Wir übertragen den Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen per Livestream.

Der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wird am Montagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Im Anschluss wird sich der Ressortchef gleich mit Spitzenbeamten wie Generalsekretärin Ines Stilling und Chief Medical Officer Katharina Reich zusammensetzen. Eine formale Amtsübergabe durch Vorgänger Rudolf Anschober (Grüne) ist nicht geplant.

Erste Meetings von Mückstein bereits am Dienstag

Bereits am Dienstag sind weitere Termine in Aussicht genommen. Mückstein besucht mit Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Impfstraße im Vienna International Center. Später ist ein Austausch mit Intensivmedizinern und Pflegekräften in der Klinik Favoriten, dem früheren Kaiser-Franz-Josef-Spital angesetzt.