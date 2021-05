Live: Förderungen für innovative Sportprojekte starten

Am heutigen Freitag findet eine Pressekonferenz zum Thema "2 Millionen Euro für innovative Projekte im Sport - Startschuss zu neuartiger Förderinitiative in den Bereichen Gleichstellung, Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit" statt. Wir berichten live ab 9.30 Uhr.

Unter dem Thema "2 Millionen Euro für innovative Projekte im Sport - Startschuss zu neuartiger Förderinitiative in den Bereichen Gleichstellung, Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit" findet am heutigen Freitag eine Pressekonferenz statt. Mit dabei sind Vizekanzler Kogler, Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz (live zugeschaltet), Paralympics-Schwimmer Andreas Onea und Mirna Jukic-Berger, Referentin in der Abteilung Sportstrategie im Sportministerium, Ex-Schwimmerin. Wir berichten live.