Live-Blog zum Kurz-Prozess - Freitag könnte Urteil bringen

Im Strafprozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt es am Freitag möglicherweise ein Urteil. Den Live-Blog zur Fortsetzung des Prozesses finden Sie hier.

Schmid belastete Kurz

Schmid-Befragung im Kurz-Prozess

Am Freitag sind nun die Plädoyers der WKStA sowie der Verteidiger geplant. Zuvor wird aber Schmid noch einmal ergänzend befragt. Er sieht sich mit Aussagen zweier russischer Geschäftsmänner konfrontiert, die angeblich ein Bewerbungsgespräch mit ihm geführt haben sollen. Einer der Männer wurde bereits über Zoom aus der österreichischen Botschaft in Moskau befragt. Sein Kompagnon fiel kurzfristig aus, auch er soll am Vormittag in den Zeugenstand treten.