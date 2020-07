LIVE-Blog: Norbert Hofer im Ibiza-U-Ausschuss geladen

Heute kommt es im Ibiza-U-Ausschuss zur Befragung von FPÖ-Chef Norbert Hofer. Ebenfalls geladen sind Arnold Schiefer (ÖBB) und Markus Brau (Sigma).

Tag 8 im Ibiza-U-Ausschuss startet mit Befragung von Hofer

Hofer war in der türkis-blauen Regierung nicht nur Infrastrukturminister, sondern auch Regierungskoordinator. Zudem war er als Regierungskoordinator zumindest oberflächlich in diverse Gesetzesvorhaben eingebunden. Im Zentrum der Befragung wird freilich auch die Causa Asfinag stehen, in der die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Hofer ermittelt und die Aufhebung seiner Immunität als Parlamentarier beantragt hatte. Der Vorwurf lautet, dass der Unternehmer Siegfried Stieglitz im Gegenzug für eine Spende an den FPÖ-nahen Verein "Austria in Motion" zum Aufsichtsrat der staatlichen Asfinag gemacht wurde.