Live-Blog: Klima-Aktivisten starten Aktionswelle in Wien

Ab 2. Mai wollen die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" in einer dritten Aktionswelle den Frühverkehr in Wien blockieren.

Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" wollen ab Dienstag bei der bereits dritten Aktionswelle den Frühverkehr in Wien an neuralgischen Punkten lahmlegen. Geplant sind tägliche Blockaden über zumindest drei Wochen hinweg. Die Gruppierung sprach von ihrer bisher größten Aktion. Ab 8.00 Uhr legten sie den Verkehr am äußeren Währinger Gürtel in Wien lahm. 25 Forschende beteiligten sich an dem Protest, die Blockade sei "Sinnbild für den Stillstand in der Regierung bei der Klimapolitik", hieß es an Ort und Stelle zur APA. Am Opernring verlangsamten zudem auf der Fahrbahn marschierende Umweltschützer den Verkehr. Es kam an beiden Orten zu umfangreichen Staus.