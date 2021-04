Live-Blog: Ibiza-Detektiv sagt im U-Ausschuss aus

Am heutigen Donnerstag ist der Privatdetektiv Julian H. als Auskunftsperson im Ibiza-U-Ausschuss geladen.

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht am Donnerstag mit prominenter Besetzung weiter: Am zweiten Befragungstag ist der Privatdetektiv Julian H. als Auskunftsperson geladen. Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, das die türkis-blaue Regierung platzen hatte lassen, war Anfang März nach Österreich ausgeliefert worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.