LIVE-Blog: Befragungen im COFAG-U-Ausschuss gehen heute weiter

Die zweite Befragungswoche des U-Ausschusses zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG startet am Mittwoch mit den Befragungen mehrerer Finanzbeamter.

COFAG-Ausschuss im LIVE-Blog: Beamte des Finanzamts Innsbruck geladen

Die NEOS aber auch die Grünen vermuten, dass bei Prüfungen in René Benkos Umfeld - etwa der Schlosshotel Igls GmbH oder dem "Chalet N" - nicht alles korrekt ablief. Schon anhand dessen, was bisher auf dem Tisch liege, lasse sich erkennen, dass "Teile der Finanz bei diesem Hütchenspiel eine unrühmliche Rolle gespielt haben", sagte die grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli am Ostermontag. Wie am Freitag bekannt wurde, wurde gegen einen der für Mittwoch geladenen Beamten ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet, dies soll jedoch nichts mit Benko bzw. der Signa zu tun haben.