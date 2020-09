Live-Auftakt der Pink-Ribbon-Aktion zum Internationalen Brustkrebstag 2020

Am morgigen Donnerstag findet anlässlich des Internationalen Brustkrebstages die Auftaktveranstaltung der Pink Ribbon Aktion 2020 statt. Coronabedingt wird die Veranstaltung, zu der die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und die Österreichische Krebshilfe geladen haben, via Livestream übertragen.

So sollen möglichst viele Menschen erreicht werden. "Denn Solidarität, Bewusstseinsbildung und der Aufruf an alle Frauen, auf ihre Gesundheit zu achten, dürfen in der Krise nicht verloren gehen", betonte Bures, seit 2002 Pink Ribbon Botschafterin. "Gerade heuer in der Krise zeigt sich, dass wir Frauen das Wohlergehen der anderen allzu oft über das eigene stellen." Pink Ribbon erinnere daran, die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen nicht aufzuschieben.