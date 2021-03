Live: Anschober nach der Wahl des neuen Präsidenten des Obersten Sanitätsrats

Am heutigen Freitag findet eine gemeinsame Pressekonferenz von Gesundheitsminister Anschober, Chief Medical Officer Reich und dem heute gewählten Präsidenten des Obersten Sanitätsrats statt. Wir berichten live ab 10.30 Uhr.

Am heutigen Freitag findet die konstituierende Sitzung des neuen, von Gesundheitsminister Rudolf Anschober eingesetzten Obersten Sanitätsrats statt. Coronabedingt wird diese per Videokonferenz stattfinden. Im Anschluss daran werden Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Chief Medical Officer Dr. Katharina Reich und der gewählte Präsident des Obersten Sanitätsrats über die Aufgaben und Schwerpunkte des gesetzlich verankerten medizinisch-wissenschaftlichen Beratungsgremiums informieren. Wir berichten via Livestream ab 10.30 Uhr.