Live: Andrea Mayer wird als neue Kulturstaatssekretärin vorgestellt

Am Dienstag wird Andrea Mayer als Nachfolgerin von Ulrike Lunacek vorgestellt werden. Bereits am Mittwoch soll die Angelobung zur Kunst- und Kulturstaatssekretärin stattfinden.

Damit ging die Neubestellung für die erst am Freitag zurückgetretene Lunacek letztlich rasch über die Bühne. Die weithin als Fachfrau im Kulturbereich geschätzte Mayer, die vor ihrer Tätigkeit in der Präsidentschaftskanzlei unter dem damaligen Kulturminister Josef Ostermayer (SPÖ) Leiterin der Kunst- mit der Kultursektion war, soll nach jetzigem Stand bereits am Mittwoch angelobt werden. Danach wartet auf die gebürtige Niederösterreicherin die Herkulesaufgabe, die ob der Coronarestriktionen aufgebrachte Kulturszene mit Taten und Worten zu besänftigen.