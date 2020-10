Listerien: Lidl ruft Fleischwurst zurück

Lidl ruft seine "Dulano Delikatess Lyoner" zurück. In der Wurst wurden Listerien gefunden.

Der Hersteller Hans Adler OHG hat die Fleischwurst "Dulano Delikatess Lyoner, in Streifen geschnitten, 2 x 200g" mit dem bereits abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum 23. September mit dem Identitätskennzeichen DE EV 143 EG zurückgerufen. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen, hieß es in einer Aussendung am Freitagnachmittag.