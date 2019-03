Listenhunde-Bann in Wien: WTV fordert Rücktritt von Sima

Mit der Aussage, alle Listenhunde aus Wien verbannen zu wollen, hat sich Ulli Sima für WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic als Tierschutz-Verantwortliche disqualifiziert.

Die provokante Aussage von Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ), Listenhunde künftig generell aus Wien zu verbannen, sorgt für Wirbel unter den Hundebesitzern. Das Resultat: Ärger und Frustration in der Bevölkerung sowie Todesdrohungen und Beschimpfungen gegen die Stadträtin. “Es reicht”, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (WTV) und fordert die Devise “Halt-Stop-Retour” in der aufgeheizten Debatte.

Kritik an “Husch-Pfusch-Gesetz”

Petrovic appelliert an Ulli Sima, gesetzestreue Tierhalter nicht vor den Kopf zu stoßen und in Verzweiflung zu stürzen. “Für echte TierfreundInnen ist ihr Haustier, ihr Hund ein geliebtes Familienmitglied und vielfach auch das einzige Familienmitglied, das etwa alten Menschen noch geblieben ist. Wenn, so wie mit diesem Husch-Pfusch-Gesetz, gerade jenen Menschen, die sich in Sachen Tierhaltung immer an die Gesetze gehalten haben, immer neue Schikanen auferlegt werden und dann die zuständige Stadträtin noch ganz offen zugibt, sie wolle die Listenhunde überhaupt aus der Stadt vertreiben, dann kann diese undemokratische und rechtsstaatlich unerträgliche Überheblichkeit politisch nur auf das Schärfste kritisiert werden”, so die WTV-Präsidentin.