Liste JETZT hält Tür zu den Grünen offen

Peter Pilz hegt keinen Groll gegen seine ehemalige Partei. Er will mit der Liste JETZT nach wie vor die Tür zu den Grünen offen halten.

Dennoch will Pilz nicht gegen seine ehemalige politische Heimat wettern. “Ich finde es ja schade, dass die Grünen rausgewählt worden sind”, sagte er und sieht gleichzeitig die Chance, dass sich die Grünen neu erfinden, was “eine der besten Sachen, die der Innenpolitik passieren kann”, wäre – “nur deutet derzeit nichts oder sehr wenig darauf hin.” Zumindest inhaltlich gilt für Pilz jedenfalls: “Die Tür ist nach wie vor offen.”

Als Parteichefin bewährt habe sich auch Maria Stern. “Sie ist für uns ein Glücksfall”, so Pilz. “Sie bleibt auf jeden Fall Parteichefin, wenn es nach mir geht. Nicht, weil ich das so will, sondern weil sie so gut ist.” Zum YouTube-Clip zu einem Song gegen die FPÖ, in dem Stern die Hand satirisch zum Hitlergruß hebt, meint Pilz: “Ein Protestlied ist das harmloseste, was der FPÖ passieren kann.” Zu fürchten habe diese eher parlamentarische Kontrolle und Strafjustiz.