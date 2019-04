Linz: Vermisste 13-Jährige wieder aufgetaucht

Seit dem 1. April war die 13-jährige Schülerin aus Linz vermisst. Nun ist das Mädchen wieder aufgetaucht und wohlauf.

Ein seit drei Wochen abgängiges 13-jähriges Mädchen aus Linz ist wieder aufgetaucht. Wie die Landespolizeidirektion am Karsamstag meldete, hat sich die Schülerin telefonisch bei der Polizei gemeldet. Sie ist wohlauf. Die Schülerin war in der Nacht auf den 1. April allein in der Wohnung ihrer Eltern. Als diese gegen 0.30 Uhr zurückkehrten, war die 13-Jährige weg.