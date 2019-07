Linz: Jugendliche verübten 37 Delikte aus Langeweile

In Linz begingen fünf Jugendliche aus Langeweile 37 Delikte wie Einbrüche und Brandstiftung. Sie zeigten sich geständig.

Aus Langeweile haben fünf Jugendliche in Linz 37 Delikte wie Fahrraddiebstähle, Einbrüche in Fahrradkeller und ein Lokal sowie Mistkübelbrandstiftungen begangen.

Polizei schnappt Jugendliche nach Einbruch



Die Polizei schnappte die 14 bzw. 15 Jahre alten Linzer nach einem Einbruch in ein Lokal in Pasching (Bezirk Linz-Land) im Juni. Sie waren zu den Taten mit Schaden in fünfstelliger Höhe geständig, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.