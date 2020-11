Lime: Flatrate-Paket für den zweiten Lockdown

Für 39 Euro beinhaltet das Flatrate-Paket von Lime unbegrenzte E-Scooter- und E-Bike-Fahrten sowie kostenlose Reservierungen für einen ganzen Monat.

Der E-Bike- und E-Scooter-Anbieter Lime hat ab heute und nur für die Zeit des zweiten Lockdowns ein neues Flatrate-Paket im Angebot. Lime-Nutzer in Wien haben mit dem Paket 30 Tage lang Zugang zu einer unbegrenzten Anzahl an E-Scooter- und E-Bike-Fahrten von je bis zu 45 Minuten und unbegrenzten kostenlosen Reservierungen. Das Flatrate-Paket ist ab sofort in der Lime-App für 39 € erhältlich.

"Wir wollen in der aktuellen Situation unseren Beitrag dazu leisten, dass sich die Lage in Österreich zeitnah bessert und bieten mit unseren E-Scootern und E-Bikes in Wien Individualmobilität mit dem nötigen Abstand und an der frischen Luft", sagt Jashar Seyfi, General Manager bei Lime Österreich. "Mit unserem Flatrate-Paket haben wir speziell für die Dauer des zweiten Lockdowns ein unschlagbares Angebot für diejenigen, die trotzdem darauf angewiesen sind mobil zu sein - ohne sich einem unnötigen Risiko auszusetzen. Mit der Einführung des neuen Lime Pass Flatrate-Pakets wollen wir allen Nutzern in Wien die Möglichkeit bieten, für kleines Geld 30 Tage lang alle Erledigungen und Strecken auf dem E-Scooter oder E-Bike zu unternehmen, ohne sich Gedanken über die anfallenden Kosten zu machen."