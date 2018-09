Life Ball in Wien: Peers zu HIV-Aufklärungsarbeit für Jugendliche gesucht

Weltweit stecken sich täglich 5.000 Menschen mit HIV an, 2.000 davon sind laut WHO Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren. Um diese Altersgruppe mit Wissen über Aids und den HI-Virus zu verborgen, sucht das Life Ball-Team wieder jugendliche Botschafter, die unter ihren Altersgenossen Präventionsarbeit leisten.

Im vergangenen hat der Trägerverein des Life Balls, Life+, gemeinsam mit dem Verein “Jugend gegen Aids e.V.” und dem Bildungsministerium das Projekt gestartet. In der kommenden Woche finden mit Unterstützung der Wüstenrot Gruppe wieder an Standorten in Wien, Salzburg und Tirol die zweitägigen Seminare statt, in denen die Jugendlichen im Alter von 16 bis 21 Jahren zu medizinischem Basiswissen, Gesundheitsvorsorge und Wissensvermittlung zu sexueller Identität sowie Rhetorik und Körpersprache geschult werden.