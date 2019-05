Ab sofort ist die Life Ball-Bim in Wien unterwegs.

Ab sofort ist die Life Ball-Bim in Wien unterwegs. ©PID/Fürthner

Ab sofort ist die Life Ball-Bim in Wien unterwegs. ©PID/Fürthner

Life Ball-Bim ab sofort wieder in Wien unterwegs

Ab sofort ist wieder eine besondere Botschafterin in der Stadt unterwegs. Die Life Ball-Bim im schillernden Regenbogen-Outfit ist wieder als sichtbares Zeichen in Wien unterwegs.

Für Aufsehen in der Stadt sorgt ab sofort wieder die Life Ball-Bim. Das heurige Motto der größten AIDS Charity-Veranstaltung lautet “In Vielfalt vereint”. Gemäß dem Motto ist die Bim mit internationalen Stars als bunte Zirkusgruppe dekoriert. Jeder Farbbereich des Regenbogens steht dabei für eine andere LGBT-Gruppe. Die Niederflurstraßenbahn zeigt unter anderem „Sex and the City“-Star Cynthia Nixon, Burlesque-Queen Dita von Teese und Schauspieler Alan Cumming.

Wien: Life Ball-Bim auf den Linien D, 1, 6, 18, 67 und 71 unterwegs „Die Life Ball-Bim ist seit vielen Jahren eine schöne Tradition, sie transportiert die Botschaft der Charity-Veranstaltung: an die Gesellschaft zu appellieren für Solidarität mit Betroffenen von HIV/AIDS einzustehen und Akzeptanz zu leben. Die bunte Bim ist ein sichtbares Zeichen für die Verankerung des Life Balls und dessen Anliegen in unserer Stadt“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Auf den Linien D, 1, 6, 18, 67 und 71 wird die besondere Bim bis Anfang Juli 2019 zu sehen sein.

„Mit dem Zirkusmotto wollen wir heuer zeigen, dass eine Gesellschaft von ihrer Vielseitigkeit stark profitiert. Die Life Ball-Bim leistet bei ihrem täglichen Einsatz einen wichtigen Beitrag, um diese Botschaft zu transportieren“, so Life Ball-Organisator Gery Keszler. Traditionell hat die Life Ball-Bim ihren eigenen Star-Auftritt am Balltag selbst. 100 Mitglieder der “Life Ball Filmily” werden am 8. Juli zum roten Teppich bringen. Dort werden sie mit ihren opulenten, extravaganten Kostümen den Ball stilgerecht eröffnen.