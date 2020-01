"Liest du schon oder hörst du zu?": Österreichischer Vorlesetag am 26. März

Am 26. März findet der Österreichische Vorlesetag 2020 statt. Einmal mehr will mal Bewusstsein für die Fähigkeit des Lesens schaffen.

Ganz Österreich liest wieder vor. Einmal jährlich wird zum österreichischen Vorlesetag aufgerufen. Heuer wird der österreichische Vorlesetag am 26. März stattfinden. Ziel der Initiative ist es, Bewusstsein für die wichtige Fähigkeit des Lesens zu schaffen, sowie Spaß am Lesen zu vermitteln.

Egal wer, egal wann, egal wo: So funktioniert der Vorlesetag



Am Österreichischen Vorlesetag ist jeder dazu aufgerufen, vorzulesen. Jeder der Freude am Vorlesen hat und andere mit seiner Lese-Begeisterung anstecken möchte, ist eingeladen, mitzumachen.

Beim Österreichischen Vorlesetag gibt es keine Beschränkungen: Ob Märchen oder Kurzgeschichte, Popliteratur oder philosophische Texte, Lyrik oder Essays; ob einsprachig oder mehrsprachig – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch der Ort ist nicht vorgegeben. Ob in der Schulklasse, im Wohnzimmer, am Bahnhof, am Bauernhof, in einer Seilbahngondel oder auf einer Hebebühne, ob in einer Kindergartengruppe, im Seniorenheim oder im Wohnzimmer - alles ist möglich. Jede Veranstaltung, die registriert wird, gilt als Statement für das Bewusstsein, dass Lesen das Fundament von guter Bildung und der Grundstein unserer Kultur ist. Außerdem können Bilder im Kopf und Fantasiereisen für großes Vergnügen sorgen. Gut lesen zu können macht stark und selbstbewusst.