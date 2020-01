Lieferengpässe bei Arzneimitteln bleibt anhaltendes Problem

Derzeit herrschen in Österreich - und auch in anderen EU-Staaten - lang anhaltende Lieferengpässe bei rezeptpflichtigen "Massen"-Arzneimitteln.

Zum Teil bewährte Medikamente nicht lieferbar

Die Konsequenz laut Wurstbauer: "Je nachdem, wie viele Präparate nicht lieferbar sind, beschweren sich mehr oder weniger Patienten." In der aktuellen Liste des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen finden sich bezüglich Lieferfähigkeit (nicht, teilweise oder erhältlich) derzeit rund 260 Positionen. Zum Teil sind es uralte, bewährte Medikamente. Dazu gehören Pilzmittel, alte Magenmedikamente, Schmerzmedikamente etc. Bei einem großen Teil der nicht lieferbaren Antihypertensiva handelt es sich allerdings um Sartan-Medikamente, welche seit 2018 wegen Verunreinigungen in der Produktion vom Markt genommen wurden.

Ursachen für Lieferengpässe von Arzneimitteln

Produktionsprobleme, die Konzentration der Herstellung der Wirkstoffe auf wenige Unternehmen und Standorte weltweit, Parallelexporte (Wiederausfuhr in Länder mit höheren Preisen; Anm.), Preisprobleme und andere Faktoren wurden für die Situation bisher verantwortlich gemacht. Wobei die Marktteilnehmer - Pharmaindustrie, Großhandel und Apothekerschaft - jeweils einen Anteil an der Problematik haben dürften bzw. jeweils auf andere verweisen. Was für Österreich und die betroffenen Massenpräparate wohl nicht infrage kommt, ist der schnelle Export solcher Medikamente in andere EU-Länder. "Diese Mengenartikel sind keine Exportartikel. Das zahlt sich nicht aus", sagte Wurstbauer.