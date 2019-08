Lieblingsgemüse: Jeder Österreicher isst pro Jahr 29 Kilo Tomaten

Die Tomate ist das absolute Lieblingsgemüse der Österreicher. Jeder Jahr verputzt jeder Österreicher im Durchschnitt 29 Kilogramm. Vor 20 Jahren lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei gerade einmal der Hälfte.

Am morgigen Donnerstag ist wieder Tag der Tomate. Hierzulande ist sie das beliebteste Gemüse. Der Pro-Kopf-Konsum liegt bei 29 Kilogramm pro Jahr. Vor zwei Jahrzehnten waren es erst gut 16 Kilo. Rund 33.000 Tonnen Paradeiser haben die Österreicher 2017 im Lebensmitteleinzelhandel gekauft. Davon waren rund 3.000 Tonnen Bio-Tomaten.

Selbstversorgungsgrad gering

Nur ein Fünftel der hier insgesamt verkauften Tomaten stammt aus Österreich, rechnet man verarbeitete Paradeiser hinzu. Der geringe Selbstversorgungsgrad liegt laut dem Verein für Transparenz in der Lebensmittelproduktion "Land schafft Leben" daran, dass es keine nennenswerte Menge an heimischen Verarbeitungstomaten für Tomatenmark, -sauce oder Ketchup gibt. Etwa zwei Drittel des Tomatenkonsums entfallen auf solche Verarbeitungsprodukte. In den Selbstversorgungsgrad fallen die selbst, privat gezogenen Paradeiser nicht hinein.