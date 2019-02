Liebesrausch im Leopold Museum Wien: Die Aktion am Valentinstag

Das Leopold Museum hat am Valentinstag ein ganz besonderes Angebot für Verliebte. Mit der Nennung eines Stichworts, bekommt man 1+1 Ticket gratis.

Bald ist Valentinstag und auch das Leopold Museum in Wien bietet ein Special für die Besucher. Einfach zu zweit ins Leopold Museum kommen und 1+1 Ticket gratis erhalten. Alles was man dafür tun muss ist, das Stichwort “Liebesrausch” an der Kassa zu nennen.

Zusätzlich haben Besucher die Möglichkeit an einer Themenführung teilzunehmen. Diese findet um 18:30 Uhr und um 19:30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist an der Kassa erforderlich und läuft nach dem Prinzip “First come, first serve”. Für den ultimativen Liebesrausch erwartet die BesucherInnen im Atrium ein Liebestrank! Zur Verfügung gestellt von Campari.