Liebeskummerpraxis: Was bei Kummer mit der Liebe hilft

Liebeskummer kann einen in jedem Alter treffen. Egal ob als Teenager, oder auch noch mit 80, man ist nie davor gefeit. Wir haben mit Birgit Maurer über Liebeskummer gesprochen. Sie betreibt die Liebeskummerpraxis in Wien.

Mindestens einmal im Leben ist ein Mensch von Liebeskummer betroffen. Darunter fällt jedoch nicht nur der Kummer, den man nach einer Trennung oder verschmähter Liebe erfährt. "Liebeskummer hat man sein ganzes Leben. Solange wir uns verlieben, sind wir mit den Sonnenseiten gesegnet, aber wir erleben auch die Schattenseiten", so Birgit Maurer. Sie betreibt die Liebeskummerpraxis in Wien.

Liebe kann immer wieder für Kummer sorgen

"Die Liebe kann uns berühren, treffen und uns auch aus der Spur werfen", so Maurer. Deshalb versteht man unter Liebeskummer mehr als Trennungsschmerz. Überall wo die Liebe Kummer bereitet, ist auch Liebeskummer da. Zu Maurer kommen also Menschen nicht nur nach einer Trennung, sondern auch jene, die (noch) in einer Partnerschaft leben oder Menschen, die an ihrem Single-Sein leiden.