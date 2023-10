"Liebesg'schichten und Heiratssachen" erneut Quotenhit

Auch nach der 27. Staffel ist das Interesse am Kuppelformat "Liebesg'schichtenundHeiratssachen" ungebrochen.

Die am Montag auf ORF 2 zu Ende gegangene Ausgabe zog pro Folge im Schnitt 886.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Der durchschnittliche Marktanteil betrug 35 Prozent - so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Zumindest kurz verfolgten insgesamt 3,3 Millionen Personen, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Suche nach der Liebe vor der Kamera präsentierten.