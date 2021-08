Liebes-Aus: Marcel Hirscher und seine Frau Laura haben sich getrennt

Trennung beim ehemaligen Ski-Star Marcel Hirscher und seiner Frau Laura: "Wir gehen in gutem Einvernehmen auseinander", wird der achtfache Gesamtweltcupsieger zitiert.

Trennung bei Marcel Hirscher und seiner Frau Laura

Unfall bei Romaniacs-Motorrad-Rallye

Der frühere Skistar Marcel Hirscher hat sich bei der Romaniacs-Motorrad-Rallye in Rumänien einen Beinbruch sowie einen Riss des Syndesmosebandes zugezogen. Der Salzburger postete am Donnerstag auf Instagram ein Video von sich im Krankenhausbett in der Heimat sowie ein Foto von der mit sechs Schrauben stabilisierten Bruchstelle am Ansatz des linken Wadenbeins.