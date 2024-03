Lieber kündigen statt Abstriche machen: So ticken Österreichs Beschäftigte

Der aktuelle Stepstone-Jobreport liefert Antworten darauf, was die Beschäftigen beruflich antreibt.

Die Beschäftigten, vor allem die jüngeren Generationen, fühlen sich gefragt und wollen mehr: Aber welche Bedürfnisse haben sie? Was treibt sie beruflich an? Was brauchen sie für produktives Arbeiten und womit spricht man sie im Recruiting an? Die Antworten darauf liefert der aktuelle Stepstone-Jobreport 2024 (https://www.stepstone.at/e-recruiting/studien/), für den im Jänner 2000 Personen repräsentativ für Österreich befragt wurden.