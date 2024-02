Liebe in jeder Tasse: VERTUO Pop Kaffeemaschine und begehrte Kaffeevarietäten von NESPRESSO gewinnen

Gewinnt bei unserem Valentinstags-Gewinnspiel eine VERTUO Pop Kaffeemaschine von NESPRESSO, unvergessliche Kaffeevarietäten für das VERTUO System sowie ein VERTUO Gran Lungo Tassen-Set.

Jede:r hat einen individuellen Geschmack und eigene Lieblingskaffees, deren Genuss den Alltag verschönern und für Kaffeeliebe in jeder Tasse sorgen. Nespresso rückt deshalb ausgewählte Favoriten ins Scheinwerferlicht und lädt dazu ein, den unvergesslichen Geschmack dieser Lieblingskaffees zu zelebrieren.

Unvergesslichen Geschmack der Favoriten genießen

MASTER ORIGINS Costa Rica überzeugt mit vollmundigen, weichen Noten. Der einzigartige Fermentationsprozess in heißem Quellwasser führt zu einem bemerkenswerten malzig-süßen Geschmack in der Tasse. Die Mischung aus Arabica-Bohnen mit Noten von geröstetem Getreide und wilden Blumen verleihen Inizio sein mildes, blumiges Aroma.

Die VERTUO Pop in Spicy Red bringt nicht nur Farbe ins Leben, sondern auch den unvergesslichen Geschmack der Nespresso Lieblingskaffees in die Tasse. Außerdem punktet sie mit ihrem modernen und kompakten Design und ist in jeder Küche ein echter Hingucker.