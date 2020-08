Lidl verkauft eigenen Fan-Sneaker in Österreich

Für Lidl-Fans: Ab 20. August bringt Lidl Österreich den "Lidl Sneaker" aus der limitierten Lidl-Fan-Kollektion in ausgewählte Filialen.

Blau-Rot-Gelb – das sind bei Lidl nicht nur die Farben des Sommers. Was 2019 als Aprilscherz begann, ist heute Sneakerkult. Nun bringt Lidl Österreich die Schuhe auch in die heimischen Filialen. Das Modell im bunten Lidl-Look ist ein absoluter Eye-Catcher und auf dem Sneakermarkt ein echtes Kultobjekt. Doch es heißt schnell sein, die Sneaker sind nur in begrenzter Menge verfügbar.

Nur in ausgewählten Filialen

Die Schuhe sind ab 20. August in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und in den Filialen Amstetten, Waidhofen an der Ybbs, Wieselburg und Ybbs erhältlich. Der Preis je Paar liegt bei 14,99 Euro. Die Sneaker gibt es in den Damengrößen 37 bis 41 und für Männer in 41 bis 46. Die Aktion gilt so lange der Vorrat reicht.