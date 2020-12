Lidl fordert als erster großer Händler Einführung von Plastik-Pfand in Österreich

Der Diskonter Lidl befürwortet als erste große Lebensmittelkette in Österreich die Einführung eines Einwegpfands für PET-Flaschen. Gegner des Plastik-Pfands, zu denen etwa die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gehört, argumentieren, dass es preiswerter und alltagstauglicher wäre die bestehende Sammelinfrastruktur auszubauen.

Lidl bekannte sich am Mittwoch in einer Aussendung zu den Zielen des Kreislaufwirtschaftspaketes der EU. "Durch Einwegpfand können Kreisläufe geschlossen, die Qualität des hochwertigen Rohstoffes erhalten und Littering minimiert werden", so Lidl-Österreich-Chef Alessandro Wolf. "Um die gemeinsamen Ziele der Kreislaufwirtschaftspaketes in Österreich erreichen zu können, muss das gesamte Sammel- und Recyclingsystem weiter optimiert, vereinheitlich und vereinfacht werden."