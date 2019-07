"Lidl Connect": Lidl Österreich startet Mobilfunk-Eigenmarke

Ab 1. Juli startet der Diskonter Lidl eine Mobilfunk-Eigenmarke. "Lidl Connect" will mit Kampfpreisen den Markt aufmischen.

Der Diskonter Lidl startet ab 1. Juli in Österreich eine Mobilfunk-Eigenmarke und will mit Kampfpreisen den Markt aufmischen. Mitbewerber Hofer bietet Handytarife schon seit dem Jahr 2005 gemeinsam mit Vertriebspartner an.