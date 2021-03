Lidl bietet "Rette-mich-Box" mit "hässlichem" Obst und Gemüse an

Ab sofort bietet Lidl Österreich Obst- und Gemüseboxen vergünstigt an. So werden wertvolle Lebensmittel, die unter Tags in den Filialen nicht verkauft werden, vor der Biotonne bewahrt.

Verwenden statt verschwenden: Ab sofort verkauft Lidl Österreich in allen Filialen 4,5 kg gemischte Obst- und Gemüseboxen zu einem Fixpreis von € 3.-. In den Boxen befinden sich Obst- und Gemüseprodukte, die der Originalverpackung entnommen wurden oder deren Aussehen nicht mehr zu 100 % den optischen Vorgaben entsprechen, aber dennoch zur Weiterverarbeitung geeignet sind.

Lidl: Rette-mich-Box gegen Essensverschwendung

"Das heißt: Anstatt die wertvollen Produkte zu entsorgen, verkaufen wir sie zu einem vergünstigten Preis ab. Wir haben die Boxen schon erfolgreich in Salzburg getestet und die Kundenresonanz war sehr positiv. Darum haben wir das Projekt auf ganz Österreich ausgeweitet. Unsere ‚Rette mich Box‘ ist auch gut fürs Klima. Denn durch weggeworfene Lebensmittel werden nicht nur kostbare Ressourcen verschwendet, sondern auch unnötige CO2-Emissionen verursacht", so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.