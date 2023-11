Lichtermeer am Wiener Heldenplatz mit über 20.000 Teilnehmern

Mehr als 20.000 Personen haben Mitorganisator Daniel Landau zufolge am Lichtermeer am Wiener Heldenplatz teilgenommen, um für die Freilassung der Hamas-Geiseln sowie gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass zu demonstrieren.

Lichtermeer am Wiener Heldenplatz: Tausende nahmen teil

"Ich möchte diese Veranstaltung nicht offiziell beginnen, ohne dass der Botschafter 'meines' Israel - auch wenn ich nicht israelischer Staatsbürger bin - hier wäre", sagte Landau ganz zu Beginn. Also wies er in der Einleitung auf die 220 neben der Rednerbühne platzierten Stühle hin, die für die von der Hamas Entführten standen, sowie deren Bilder, die auf einen Trakt der Hofburg projiziert waren.

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, verglich die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center, den islamistischen Anschlägen in Paris im November 2015 sowie mit dem Attentat auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Jänner desselben Jahres. "Es war das grausamste Massaker an Jüdinnen und Juden, das die Welt nach 1945 gesehen hat.", so Deutsch. "Hier gibt es keinen Kontext: Es sind Verbrechen der grausamsten Art."