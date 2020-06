Lichtenegg: Akrobatin turnte auf 65 Meter hohem Windrad

Anlässlich "Tag des Windes" schwang sich eine Akrobatin auf ein Windrad in Lichtenegg und führte in schwindelerregender Höhe ihre Kunst aus. Wind ging zum Glück keiner.

Anlässlich des internationalen "Tag des Windes" am Montag ist die Windkraftanlage in Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) Schauplatz einer spektakulären sportlichen Darbietung geworden. Die Artistin Stefanie Millinger vollführte auf den Rotorblättern des Windrades akrobatische Extremleistungen in 65 Metern Höhe, teilte die IG Windkraft in einer Aussendung mit.