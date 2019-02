Licht & Schatten: Dancer against Cancer-Kalender 2019/20 offiziell in Wien präsentiert

Am Dienstag wurde der neue DaC-Kalender von Starfotograf Manfred Baumann präsentiert. Zahlreiche Stars standen unter dem Motto "Wo Schatten ist, da ist auch Licht" vor der Kamera.

Am Dienstag, den 19. Februar 2019, wurde der Dancer against Cancer-Kalender von Starfotograf Manfred Baumann in der Gastgewerbefachschule am Judenplatz präsentiert. Wie jedes Jahr gilt der Kalender ab der Dancer against Cancer-Gala in der Wiener Hofburg, also ab 6. April 2019.